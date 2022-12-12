Энергетики 14-ти регионов ЦФО и ПФО мобилизовали все силы на борьбу с последствиями циклона

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Игорь Маковский провел заседание Штаба с директорами филиалов, на территории оперативной ответственности которых проходит мощный атмосферный циклон.

Неблагоприятный прогноз распространяется на Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области. Обильные осадки, порывистый ветер, а также снижение температуры приводят к сходу снега и обледенений, и как следствие – к обрыву и схлестыванию провода линий электропередачи.

В наиболее пострадавших от сильных осадков регионах – Нижегородской и Владимирской областях, была проведена масштабная ротация сил и средств. Дополнительно в эти регионы прибыли бригады энергетиков из других дочерних обществ Группы компаний «Россети».

- Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» не первую неделю работают в условиях беспрецедентных по тяжести последствий погодных явлений. На всех территориях нашей ответственности мы постоянно взаимодействуем с местными властями, региональными управлениями МЧС, ЕДДС и коммунальными службами. Сегодня нам на помощь пришли коллеги из других дочерних обществ группы компаний «Россети». Готовимся, что такая погода сохранится, как минимум до среды, продолжаем работать в особом режиме, – отметил Игорь Маковский.