В Белгородской области купили 24 новых школьных автобуса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 12 декабря, в традиционном в утреннем обращении сообщил, что сейчас идёт процесс оформления необходимой документации для запуска школьных автобусов в их первый рейс.

- Надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы, начиная с четвёртой четверти, работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях, и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу, - отметил руководитель региона.

Как известно, по решению оперативного штаба было принято продление дистанционного формата обучения в образовательных учреждения региона, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года. Работа детских садов организована в режиме дежурных групп.