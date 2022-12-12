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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:00

В Белгородской области купили 24 новых школьных автобуса

Их общая стоимость составила более 100 млн рублей
Алексей СЕРГУНИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 12 декабря, в традиционном в утреннем обращении сообщил, что сейчас идёт процесс оформления необходимой документации для запуска школьных автобусов в их первый рейс.

- Надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы, начиная с четвёртой четверти, работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях, и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу, - отметил руководитель региона.

Как известно, по решению оперативного штаба было принято продление дистанционного формата обучения в образовательных учреждения региона, расположенных в приграничных районах, до марта 2023 года. Работа детских садов организована в режиме дежурных групп.