В Белгородской области собрали рекордный урожай зерновых

Несмотря на сложные погодные условия, урожай овощей в Белгородской области в этом году оказался рекордным, с учетом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить в общей сложности четыре миллиона тонн зерновых.

- 4 млн тонн - это рекордная цифра. От всей души поздравляю всех, кто работает в поле, кто работает в сельском хозяйстве, с этим замечательным результатом. Я надеюсь, что природа сжалится и позволит доубирать урожай кукурузы, - заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Добавим, что по поручению губернатора в 2022 году в Белгородской области проводятся продовольственные ярмарки выходного дня, где жители региона могут приобрести качественную продукцию от местных производителей и фермеров из соседних регионов по доступным ценам. Гладков ранее обозначил, что система проведения ярмарок показала себя эффективно в борьбе с ростом цен на социально значимые товары.