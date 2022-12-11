Обучающиеся на дистанте белгородские школьники и студенты получат сухпайки за декабрь до 23 числа

Продуктовые наборы предназначены для всех учащихся с 1 по 11 классы школ приграничных территорий, Яковлевского горокруга и Белгорода. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Наполнение может отличаться в зависимости от категории учащихся – обычные школьники (только завтрак) или льготники (завтрак плюс обед).

- Сухпайки формируются по стоимости питания. На примере Белгорода: 67 рублей 29 копеек – стоимость завтрака. То есть на эту сумму, умноженную на количество учебных дней в конкретном месяце, формируется сухпаек. Туда входят продукты, согласованные в соответствии с СанПиНами для использования в школе. Но оператор питания выбирает продукты, которые могут быть использованы для всей семьи: крупы, макаронные изделия и т.д. Здесь нет жёстких требований. Если говорить о льготной категории, то к этой цифре добавляется еще и стоимость обеда, потому что на это выделаются бюджетные средства. В день плюс еще 90 рублей – стоимость обеда. Это 157 рублей 29 копеек, - пояснил первый заместитель министра образования региона Андрей Мухартов.

Кроме того, если ребёнок болел и не посещал дистанционные занятия, эти дни вычитаются из месячной стоимости питания, что сокращает объём продуктов. Порядок выдачи и график определяется руководством учебного заведения. По всем вопросам следует обращаться напрямую к администрации учебных заведений. «Горячая линия» работает и в Министерстве образования Белгородской области: звонки принимают по номерам: 8(4722)32-91-42; 8(4722) 32-04-94.