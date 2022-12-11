Белгородские кикбоксеры завоевали десять медалей в Анапе

Алексей Потеряхин (слева) и его воспитанники. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Соревнования в разделах поинтфайтинг, лайт-контакт и лоу-кик собрали 972 участника из 47 регионов страны. Спортсмены ДЮСШ № 4 Белгорода завоевали десять наград, три из которых – золотые.

В разделе лайт-контакт победителями стали Мария Рыжова (среди спортсменов 2007-09 гг.р., вес - до 46 кг, три боя – три победы) и Александр Григорьев (2010-12 гг.р., до 28 кг, четыре боя – четыре победы). Анна Боршош (2007-09 гг.р., до 55 кг), Таисия Шкарпеткина (2010-12 гг.р., до 42 кг) и Давид Едаменко (2010-12 гг.р., до 32 кг) заняли третьи места.

В разделе поинтфайтинг золото выиграл Едаменко (пять боев – пять побед). Бронзовым призером наряду с Григорьевым и Шкарпеткиной стал Ермолай Яцкин (2010-12 гг.р, до 28 кг).

В разделе лоу-кик в возрастной категории 2006-07 гг.р. (до 48 кг) второй финишировала Арина Кирик.

- Уже 13 декабря белгородцев ждет еще один важный турнир, - сообщил «КП» тренер наших спортсменов Алексей Потеряхин. – В Анапе пройдет Кубок России в ринговых разделах кикбоксинга: фулл-контакт и К1.