В Белгороде неделя начнется с сильного ветра и гололеда

Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозу белгородского гидрометцентра, в понедельник, 12 декабря будет облачная погода. Временами на территории региона возможны дожди, местами сильные. Ветер юго- восточный 8-13 м/с, местами порывы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 1-6 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует белгородцам быть предельно осторожными. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при налипании мокрого снега стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101", Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.