Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье11 декабря 2022 13:54

35 белгородцев заболели ковидом 10 декабря

Тем временем за минувшие сутки 33 человека вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 115 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 115 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 35 человек заболели, а выздоровели – 33.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 185 пациентов, выздоровели – 161 517, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что днем ранее число госпитализированных было на два пациента меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 8 декабря в нашем регионе заболели 43 человека, а выздоровели – 47. А 7 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 59 к 48.