35 белгородцев заболели ковидом 10 декабря

Сейчас из 115 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 35 человек заболели, а выздоровели – 33.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 185 пациентов, выздоровели – 161 517, умерли – 2 323. Сейчас из 115 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что днем ранее число госпитализированных было на два пациента меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 8 декабря в нашем регионе заболели 43 человека, а выздоровели – 47. А 7 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 59 к 48.