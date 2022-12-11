Белгородские волейболисты одержали волевую победу в Кемерово

После этой победы «Белогорье» занимает восьмое место с 17 очками. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Сегодня, 11 декабря, в Кемерово в рамках регулярного чемпионата России в Суперлиге по волейболу среди мужских команд местный «Кузбасс» принимал «Белогорье». Хозяева дважды выходили вперед (25:18, 25:14), но подопечные Бориса Колчина оба раза выправляли ситуацию (25:18, 25:21). И в пятом сете решающее слово оказалось за нашими парнями – 15:10 и суммарные 3:2.

После этой победы «Белогорье» занимает восьмое место с 17 очками. Лидируют питерский «Зенит» (32 балла), казанский «Зенит» (31) и московское «Динамо» (29).Теперь 20 декабря белгородцы сыграют в Нижневартовске с местной «Югрой-Самотлор» (13 место, восемь очков).