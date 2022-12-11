В Белгородской области водитель «МАЗа» не справился с управлением и въехал в дом

ДТП произошло в селе Горки Красненского района Белгородской области. По предварительным данным, около 18:30 10 декабря 29-летний водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом разогнался больше, чем можно. В результате молодой человек не смог справиться с управление. Сначала его вынесло на обочину, затем грузовик врезался в жилой дом. Мужчина получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции напоминают белгородцам о том, что во время тумана и гололедицы нужно быть особенно осторожными на дороге. В тумане расстояние до предметов как неподвижных, так и движущихся кажется больше, чем на самом деле.

Необходимо помнить, чем гуще туман — тем больше дистанция! Будьте внимательны, автомобиль, габаритные огни которого просматриваются впереди в тумане, может не двигаться, а просто стоять на месте. Приближаясь к нему, снижайте скорость. Противотуманные фары должны быть при этом правильно установлены и отрегулированы.