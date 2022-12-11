Где белгородцам покататься на коньках под открытым небом

фото: телеграм-канал регионального правительства.
В телеграм-канале регионального правительства рассказали, где можно покататься на коньках под открытым небом. Белгородцам на выбор предложили основные локации для активного отдыха.
Беговые дорожки в Центральном парке Белгорода. Лед залит, каток открыт, огоньки так и манят.
Бесплатно. Стоимость проката коньков — 200 р.
Каток рядом с дворцом спорта «Кристалл» в Губкине.
Бесплатно. Прокат коньков для взрослых – 70 рублей в час, для детей до 14 лет – 60 рублей в час.
Каток в Парке роз в Строителе.
Стоимость - 50 р./час. Прокат коньков: взрослые — 100 рублей в час, дети до 14 лет — 50 рублей в час.
Каток в Пикник-Парке.
По будням —150 р., выходные и праздничные дни — 200 р. Прокат коньков по будням —150 р./час, по выходным и праздничным дням — 200 р./час. Пингвин-помощник — 200 р./час.
На днях исполняющий обязанности мэра Белгорода сообщил, что в этом году все же откроется и Есенинский каток. Все приготовления должны успеть к концу следующей недели.