В Белгороде 17 декабря Дед Мороз откроет новогоднюю елку

Для детей начнет работать «Почта Деда Мороза». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что во всех муниципалитетах Белгородской области уже завершается новогоднее оформление. Уже 17 декабря на Соборной площади Дед Мороз зажжет огни на новогодней елке. Для детей начнет работать «Почта Деда Мороза».

Глава региона также отметил, что все украшения по городам и селам остались с прошлого года, дополнительных трат на праздничные убранства в этом году не было.

- Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть. Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населённых пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно, — сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что предстоящим праздникам должны радоваться и дети, и взрослые.

- И хочу пожелать главного - чтобы победа в будущем наступающем году пришла, чтобы мы все вернулись к мирному счастливому развитию нашей страны. Уверен, что так и будет, - подчеркнул Гладков.