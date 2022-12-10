В Белгородской области 11 декабря будет сильный ветер, дождь и туман

Ночью и утром местами туман. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики прогнозируют облачную погоду на воскресенье, 11 декабря. Временами на территории региона будут идти дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной четверти 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5градусов тепла, днем воздух прогреется от 2 до 7 градусов со знаком плюс.

Из-за ухудшения погодных условий региональное МЧС призывает белгородцев соблюдать повышенные меры безопасности. Сильный ветер может обрушить слабоукрепленные конструкции или повалить деревья – нужно избегать нахождении вблизи таких объектов.

Не оставляйте детей без присмотра. При сильном ветре смертельно опасно находиться под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Одеваясь на улицу, учитывайте температурный режим, используйте малоскользящую обувь. Свой маршрут спасатели советуют по возможности проложить подальше от проезжей части.

В случае происшествия звоните по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России «112» или «101».