За неоднократное вождение подшофе белгородец лишился автомобиля

Белгородец лишился автомобиля за неоднократную езду в пьяном виде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Штраф в 100 тысяч рублей и лишение прав на 2 года 10 месяцев за повторное вождение в пьяном виде не мотивировали 46-летнего жителя Чернянки стать на путь исправления. Спустя пару недель после вынесенного приговора мужчина снова сел за руль в нетрезвом виде. Роковым днем для него стало 30 сентября. Правоохранители возбудили очередное уголовное дело и на этот раз автомобилист остался без транспортного средства.

Полицейские установили, злостный нарушитель ПДД является собственником авто. Согласно изменениям в законодательстве, транспорт конфискован и обращен в доход государства. А гонщик по решению суда проведет в колонии-поселении год.

В этом году на территории Белгородской области уже были аналогичные случаи. Так, в Вейделевском районе неоднократно садившийся пьяным за руль водитель по решению суда получил 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 9 месяцев и конфискацией мотоцикла «ИЖ Юпитер – 4».

Октябрьский районный суд Белгорода в целях обеспечения приговора в части возможной конфискации имущества наложил арест на автомобиль «БМВ» стоимостью 2 004 400 рублей, принадлежащий гражданке, совершившей аналогичное преступление.