В Белгороде практически закончили работу над системой укрытий

Почти на 700 объектах уже есть указатели и таблички. Фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидоов рассказал, какие работы сделаны на сегодняшний день по подготовке системы укрытий в областном центре. На данный момент в систему включены 720 домов и 62 хозсубъекта. Все они нанесены на интерактивную карту.

Глава администрации города отметил, что отработан алгоритм взаимодействия с МЧС, регулярно идет проверка систем оповещения. Проводится инструктаж с людьми, которые отвечают за доступ и содержание укрытий. Все помещения проверены – они соответствуют необходимым параметрам.

Почти на 700 объектах уже есть указатели и таблички. Сотрудники управ продолжают работу, заполняют нужные данные – адрес, место хранения дежурных ключей, телефон.

- Почему везде номер 112. Специалисты ЕДДС владеют всей информацией и готовы ответить на вопросы. А ключи от укрытий жители могут взять в УК, сделать дубликаты. Но необходимости в этом нет. Ответственные откроют укрытия по сигналу МЧС. Контролирую все этапы ежедневно. Прошу сообщать мне, если заметите ошибки, - написал Демидов в соцсети.