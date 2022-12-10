Хоккейный клуб «Белгород» в третий раз проиграл в Глазове

МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 11-ю очками. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове состоялся третий матч между местным «Прогрессом» и МХК «Белгород». После поражений 2:7 и 4:5 белгородцы сделали акцент на обороне, но при этом сами не смогли толком проявить атакующий потенциал. Исход поединка решил единственный точный бросок в исполнении хозяев. На 35-й минуте цель поразил Михаил Красников. Итог - 1:0 в пользу глазовцев.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 11-ю очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (38). Далее идут пензенский «Дизелист» (32) и саратовский «Кристалл» (31). Теперь сегодня, 10 декабря, белгородцы проведут четвертый матч в Глазове. Начало игры в 16:00.