В Белгородской области завершается программа капремонта бывших общежитий

В утреннем обращении 10 декабря губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что программа 2022 года по капитальному ремонту бывших общежитий уже близится к завершению. В качестве примера глава региона привел Борисовский район. Там на днях одно из общежитий жители приняли. Качество строительных работ их устроило.

- Второе общежитие в Борисовке будет сдано до конца года. Я надеюсь, также по всем муниципальным образованиям все работы капитального характера будут завершены в срок. Будем стараться уделять этому максимальное время. Понимаем, что вы, уважаемые жители, ждете, когда будут отремонтированы жилые дома, детские сады, школы и другие очень важные для всех нас объекты, - сказал Вячеслав Гладков.