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НовостиОбщество10 декабря 2022 8:23

В Белгородской области восстановили около 1500 поврежденных от обстрелов ВСУ домов

Часть работ и строительство новых домов продолжат весной
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Восстановительные работы проводились в максимально короткие сроки.

Восстановительные работы проводились в максимально короткие сроки.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсетях 10 декабря сообщил, что с начала года от обстрелов пострадало большое количество домов и квартир. На сегодняшний день строители восстановили уже порядка полутора тысяч из них.

- Например, в селе Никольское Белгородского района от обстрела пострадало 68 домов, 65 восстановлено. В двух жилых домах фасадные работы перенесены на весну, потому что невозможно качественно выполнить эти работы сейчас, а строительство полностью разрушенного дома мы тоже начнем весной, - сказал глава Белгородской области.