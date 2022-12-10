В Белгородской области восстановили около 1500 поврежденных от обстрелов ВСУ домов

Восстановительные работы проводились в максимально короткие сроки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсетях 10 декабря сообщил, что с начала года от обстрелов пострадало большое количество домов и квартир. На сегодняшний день строители восстановили уже порядка полутора тысяч из них.

- Например, в селе Никольское Белгородского района от обстрела пострадало 68 домов, 65 восстановлено. В двух жилых домах фасадные работы перенесены на весну, потому что невозможно качественно выполнить эти работы сейчас, а строительство полностью разрушенного дома мы тоже начнем весной, - сказал глава Белгородской области.