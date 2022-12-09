В центре Белгорода столкнулись три автомобиля

В районе спорткомплекса Светланы Хоркиной столкнулись три автомобиля «Лада Приора», Мерседес и «Мазда». Фото: "КП" Архив

Вечером 9 декабря в центре Белгорода произошло ДТП. В районе спорткомплекса Светланы Хоркиной столкнулись три автомобиля «Лада Приора», Мерседес и «Мазда».

- На данный момент никто из участников аварии за медицинской помощью не обращался. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия еще устанавливаются, - прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД региона.

Полицейские также просят водителей быть внимательнее за рулем. На дорогах слякоть. В ближайшие дни ожидается то снег, то дождь. Выбирайте безопасную скорость, держите дистанцию и боковой интервал, не забывайте притормозить у пешеходных переходов и автобусных остановок. Безлошадных участников дорожного движения просят переходить проезжую часть только в положенных местах. Имейте в виду – в такую погоду в темной одежде вас плохо видно на дороге, так что световозвращающий аксессуар не будет лишним.