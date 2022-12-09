Сильный ветер и +5 градусов ожидаются в Белгородской области 10 декабря

Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 10 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Временами осадки преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 0 до пяти градусов тепла. В Белгороде ночью около 0, днем от +3 до +5 градусов.

Осадки, туман и гололед могут спровоцировать ухудшение и дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию до других транспортных средств и соблюдать скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Автомобиль паркуйте в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.