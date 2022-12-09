Энергетики девяти областей готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По данным Гидрометцентра, 9 декабря в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях ожидается ухудшение метеорологической обстановки, сопровождающееся переходом через ноль, порывистым ветром, ледяным дождем, мокрым снегом и гололедными явлениями.

По поручению генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского филиалы в областях, на территории которых ожидаются опасные погодные явления, были заранее мобилизованы и находятся на постоянной связи с органами власти, региональными управлениями МЧС России, ЕДДС и другими территориально-сетевыми организациями.

В соседних регионах оперативной ответственности компаний приведены в готовность к оперативному выезду мобильные бригады для возможного оказания помощи коллегам на пострадавших от непогоды территориях.

- Энергетики готовы к нештатным ситуациям во многом благодаря четкой логистике, обмену информацией и постоянному взаимодействию с региональными властями, органами МЧС и муниципалитетами. Обладая оперативными данными, мы своевременно мобилизуем все необходимые силы и средства для мгновенного реагирования на любые вызовы и обеспечения потребителей электроснабжением, – подчеркнул Игорь Маковский.