Белгородский хутор Панков обстреляли со стороны Украины 9 декабря

9 декабря. Хутор Панков. Есть повреждения одного частного домовладения - снарядом пробита крыша и хозпостройки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 декабря, хутор Панков Шебекинского городского округа попал под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Есть повреждения одного частного домовладения - снарядом пробита крыша и хозпостройки. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории, - добавил Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины 8 декабря.

А 7 декабря наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района.