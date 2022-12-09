Белгородец обокрал своего собутыльника

Ущерб составил более 5000 рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Шебекинскому городскому округу поступило заявление от 52-летнего местного жителя. Он сообщил о пропаже имущества из гаража. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый мужчина – знакомый потерпевшего.

По предварительным данным, приятели вместе распивали в гараже алкоголь. В процессе застолья хозяин обронил ключ. Злоумышленник заметил это и похитил его. Спустя два дня, воспользовавшись ключом, он проник в гараж знакомого, откуда похитил перфоратор, шуруповерт, пластиковый ящик с саморезами и болтами, сумку, электрический чайник и тостер. Ущерб составил более 5000 рублей. Часть похищенного мужчина успел сбыть, остальное изъяли сотрудники полиции по месту его жительства.

В соответствии с п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.