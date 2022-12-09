Белгородские хоккеисты упустили победу в матче с «Прогрессом»

Сегодня, 9 декабря, белгородцы проведут третий матч в Глазове. Начало игры в 17:30. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове состоялся повторный матч между местным «Прогрессом» и МХК «Белгород». После поражения в первом поединке со счетом 2:7 наши парни едва не добились успеха, хотя и начали встречу не лучшим образом. К исходу 11-й минуты хозяева льда вели с перевесом в две шайбы, но на перерыв команды ушли при равном счете 2:2. На 19-й минуте с интервалом в 21 секунду по разу «Прогресс» огорчили Владислав Филиппов и Глеб Раткин.

Во втором периоде ситуация повторилась. Хозяева вновь вышли вперед, но белгородцы не только выправили ситуацию, но и сами оказались ближе к победе. Точные броски в активе Всеволода Сидорина (29-я) и Артема Чекаева (40-я, 4:3). Увы, продолжения не последовало. В третьем периоде две результативные атаки принесли победу глазовцам - 5:4.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 11-ю очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (38). Далее идут саратовский «Кристалл» (31) и пензенский «Дизелист» (30). Теперь сегодня, 9 декабря, белгородцы проведут третий матч в Глазове. Начало игры в 17:30.