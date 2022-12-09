Глава Белгородчины Гладков пообещал помочь мобилизованным из Орловской области

Губернатор ответил, что, по его мнению, больше, чем в Белгородской области, военнослужащим нигде не помогают. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Накануне, 8 декабря, в рамках традиционной прямой линии «10 вопросов губернатору» к Вячеславу Гладкову обратились родственники мобилизованных из Орловской области. По их словам, мужчины попали в белгородскую военную часть, где для них не нашлось даже кроватей. Мобилизованным нужно самим решить вопрос с местом для сна.

Губернатор ответил, что, по его мнению, больше, чем в Белгородской области, военнослужащим нигде не помогают.

- Поэтому, если нужна помощь какого-то подразделения, у нас есть договоренность с военными, обращайтесь ко мне, мы постараемся максимально быстро помочь. Мне просто нужна конкретика, - пояснил Вячеслав Гладков.