Губернатор Белгородской области прокомментировал ситуацию с возможным нападением на регион со стороны Украины

Вячеслав Гладков отметил, что сейчас все активно готовятся к новому году и помогают детям на дистанционном обучении. Фото со страницы Вячеслава Гладкова в VK.

Накануне, 8 декабря, в рамках традиционной прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, как обстоят дела с оперативной обстановкой в области и стоит ли ждать наступления на Белгородскую область.

Глава региона ответил, что сейчас все активно готовятся к новому году и помогают детям на дистанционном обучении. Кроме того, он уточнил, что с любой проблемой белгородцы смогут справиться сплотившись.

- Мы продолжаем решать повседневные вопросы. Да, регион стал прифронтовым, поэтому появилось много особенностей: повторяющиеся обстрелы, подготовленные убежища, набор людей в тероборону. Я много раз говорил и повторю: вместе мы решим любую проблему, даже самую сложную, - подытожил Вячеслав Владимирович.

Напомним, что 6 декабря глава региона объявил о создании в области теробороны. Желающие вступить в ряды региональной обороны должны связаться с главами своих населенных пунктов.