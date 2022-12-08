Кошелек: 16% наших сограждан планируют завести счет или карту в юанях

Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро - покажет время.

19% наших сограждан стали больше доверять рублю, а 13% начали лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Между прочим, число владельцев сбережений в юанях уже выросло в этом году с 2% до 4%.

Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек сотрудниками банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

Две трети (64%) россиян, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту - на Урале так отвечали чаще всего, 30% респондентов. Среди тех, кто разочарован долларом и евро – более всего жителей Южного федерального округа (44%).

Что касается отношения к валютам «дружественных» стран - у 16% россиян появились планы завести счет или карту в юанях: тут среди лидеров Северный Кавказ (24%). При этом 79% россиян не имели счета или карты в юанях и не планируют их заводить. А 68% - не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро (в Сибири этот показатель даже превысил 80% опрошенных).