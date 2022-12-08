В Белгородской области от коронавируса умер 2323-й пациент

Число госпитализированных растет четвертый день кряду. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского горокруга 1950 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 48 человек заболели, а выздоровели – 59.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 070 пациента, выздоровели – 161 398, умерли – 2 323. Сейчас из 108 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных растет четвертый день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 6 декабря в нашем регионе заболели 54 человека, а выздоровели – 67.