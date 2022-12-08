Поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины 8 декабря

Сегодня, 8 декабря, под обстрел ВСУ попал поселок в Яковлевском городском округе. По предварительной информации пострадавших среди мирного населения нет. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий. Подомовой обход территории продолжается всеми оперативными службами, - написал Вячеслав Владимирович.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 7 декабря, наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка Красногвардейского района.