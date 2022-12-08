В Белгороде автоинспекторы помогли водителю потушить автомобиль

Водитель искренне поблагодарил сотрудников ДПС за неравнодушие и своевременно оказанную помощь. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

6 декабря около 8:30 на ул. Волчанской в районе дома № 169 экипаж отдельного взвода ДПС ОБДПС ОГИБДД УМВД России по Белгороду в составе лейтенанта полиции Евгения Муленко и старшего лейтенанта полиции Александра Кузнецова заметил «УАЗ», который резко остановился в районе остановки. Из автомобиля повалил дым. Автоинспекторы незамедлительно подъехали к водителю. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

61-летний автовладелец пояснил, что во время движения, видимо, произошло замыкание электропровода и ему пришлось спешно припарковаться. В это время задымление салона увеличивалось с каждой минутой.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно сообщили о происшествии в дежурную часть и ГУ МЧС России по Белгородской области. И обеспечив безопасность прохожих, до приезда пожарных приступили к ликвидации возгорания, которое возникло в салоне. Позже водитель искренне поблагодарил сотрудников ДПС за неравнодушие и своевременно оказанную помощь.