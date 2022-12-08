21-летняя белгородка похитила у пенсионеров свыше 1,3 миллиона рублей

После оперативно-розыскных мероприятий белгородские оперативники установили личность подозреваемой в четырех эпизодах мошенничества. Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, после совершения преступлений девушка уехала в другой регион, где и была задержана местными полицейскими за совершение аналогичных преступлений.

Незаконный заработок подозреваемая нашла в одном из мессенджеров. Её подельники обзванивали пенсионеров под видом родственников, сообщая, что якобы стали виновниками ДТП. Если жертва поверила, в разговор включался злоумышленник, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов. Он предлагал пенсионерам передать деньги для урегулирования ситуации с пострадавшими и решения вопроса о невозбуждении уголовного дела.

Белгородка была последним звеном в мошеннической цепочке. В её задачу входило забирать деньги у пенсионеров и перечислять их на указанный «работодателем» счет. В качестве оплаты девушка оставляла себе небольшой процент от полученной суммы. В общей сложности на территории Белгородской области ей удалось похитить более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Доверчивые пенсионеры, чтобы выручить близкого человека, соглашались отдать все свои накопления. Суммы, которые они передали девушке, варьируются от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. В соответствии с ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) аферистке грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции призывают белгородцев напомнить пожилым родственникам о том, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае если мошенникам все же удалось дозвониться, необходимо прервать разговор и самостоятельно связаться с человеком, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения. Не следует передавать деньги незнакомым людям или перечислять их на незнакомые счета, кем бы не представился позвонивший. Полицейские также призывают белгородцев не соглашаться на сомнительные предложения легкого заработка. Карьера «курьеров», помогающих мошенникам похищать деньги у пенсионеров, быстротечна и заканчивается, как правило, на скамье подсудимых.