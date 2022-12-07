Белгородские хоккеисты разгромно проиграли в Глазове

7 декабря белгородцы проведут повторный матч в Глазове. Начало игры в 17:30. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Глазове состоялся матч между местным «Прогрессом» и МХК «Белгород». Согласно календарю, клубы должны были встречаться на белгородской земле, но в целях безопасности игры перенесли в Глазов. В первом периоде белгородцы сумели выстоять – на точный бросок Гарика Матурина (18-я) ответили шайбой Артема Чекаева (19-я, 1:1). Но после перерыва хозяева льда начали наращивать перевес, который к исходу встречи достиг пяти шайб. На 56-й минуте хозяев огорчил Егор Ерышкин (2:6). Итоговый счет – 7:2 в пользу «Прогресса».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 11-ю очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» (38). Далее идут пензенский «Дизелист» (30) и саратовский «Кристалл» (29). Теперь сегодня, 7 декабря, белгородцы проведут повторный матч в Глазове. Начало игры в 17:30.