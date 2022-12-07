В Белгороде на Пушкинской аллее оборудовали детские игровые площадки

На работы выделили порядка 40 миллионов рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Одна из площадок – инклюзивная. Конструкция оснащена широкими пандусами, дополнительными креплениями и перилами для безопасного въезда в игровой комплекс. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выполнено комплексное благоустройство аллеи. Строители вымостили плиткой центральную часть, облагородили «народные тропы», отремонтировали систему наружного освещения, оборудовали воркаут-зону, убрали опасные наклоны, выполнив вертикальную планировку.

Работы проводят поэтапно. В планах на следующий год – обустроить прогулочные дорожки, отремонтировать парковку на входе в аллею, облагородить пристволовыми кругами с щепой деревья, которые растут здесь.

Напомним, идею реконструкции общественного пространства возле памятника князю Владимиру поддержали жители – это излюбленное мест их отдыха. Своё мнение они высказали через онлайн-голосование, а также выбрали дизайн-проект. На работы выделили порядка 40 миллионов рублей.