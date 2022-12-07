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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:23

В Белгороде на Пушкинской аллее оборудовали детские игровые площадки

Покрытие сделали из мягкого прорезиненного материала
Алексей СЕРГУНИН
На работы выделили порядка 40 миллионов рублей.

На работы выделили порядка 40 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Одна из площадок – инклюзивная. Конструкция оснащена широкими пандусами, дополнительными креплениями и перилами для безопасного въезда в игровой комплекс. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выполнено комплексное благоустройство аллеи. Строители вымостили плиткой центральную часть, облагородили «народные тропы», отремонтировали систему наружного освещения, оборудовали воркаут-зону, убрали опасные наклоны, выполнив вертикальную планировку.

Работы проводят поэтапно. В планах на следующий год – обустроить прогулочные дорожки, отремонтировать парковку на входе в аллею, облагородить пристволовыми кругами с щепой деревья, которые растут здесь.

Напомним, идею реконструкции общественного пространства возле памятника князю Владимиру поддержали жители – это излюбленное мест их отдыха. Своё мнение они высказали через онлайн-голосование, а также выбрали дизайн-проект. На работы выделили порядка 40 миллионов рублей.