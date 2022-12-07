В Белгородской области за убийство сожительницы иностранца осудили на 9,5 лет тюрьмы

Разозлившись, мужчина ударил подругу ножом шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

42-летний житель ближнего зарубежья признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 13 июля этого года обвиняемый находился на территории садового товарищества в поселке Северный в доме своей сожительницы, где между ними произошла ссора на почве ревности. Разозлившись, мужчина ударил подругу ножом шею. От полученной травмы 49-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О совершенном преступлении обвиняемый сообщил в правоохранительные органы.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.