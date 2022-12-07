В Белгородской области появилось мобильное приложение для решения вопросов ЖКХ

Белгородская область стала одним из пилотных регионов по внедрению приложения «Дом. Госуслуги» наряду с Челябинской областью и Ханты-Мансийским автономным округом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сервис позволяет управлять своим жильём онлайн: узнавать, кто обслуживает дом, передавать показания приборов учёта, получать и оплачивать начисления ЖКХ, направлять обращения по обслуживанию и знакомиться с ответами на них, голосовать по вопросам общих собраний собственников помещений и многое другое.

В личном кабинете сохраняется вся история начислений и оплат, показаний приборов учета, а также переписка с обслуживающими и контролирующими организациями и результаты голосований, проведённых с использованием системы.

Сейчас в приложении доступны 30 региональных УК из 128, но в скором времени их станет больше. «Дом. Госуслуги» можно скачать как в Google Play, так и в App Store.