Белгородец потратил с чужой банковской карты более семи тысяч рублей

Злоумышленник расплатился картой за продукты и элитный алкоголь в различных магазинах областного центра. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 23-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали денежные средства - более 7000 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительным данным, накануне злоумышленник нашел на улице банковскую карту. С ее помощью он расплатился за продукты и элитный алкоголь в различных магазинах областного центра.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.