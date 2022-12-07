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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 10:39

Белгородец потратил с чужой банковской карты более семи тысяч рублей

Он нашел платежный документ на улице
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленник расплатился картой за продукты и элитный алкоголь в различных магазинах областного центра.

Злоумышленник расплатился картой за продукты и элитный алкоголь в различных магазинах областного центра.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратился 23-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали денежные средства - более 7000 рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 37-летний местный житель. По предварительным данным, накануне злоумышленник нашел на улице банковскую карту. С ее помощью он расплатился за продукты и элитный алкоголь в различных магазинах областного центра.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.