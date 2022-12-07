В ноябре спрос белгородцев на автокредиты вырос на четверть

По данным ВТБ, в Белгородской области показатель выдачи автокредитов за ноябрь превысил результаты октября на 26%.

А с начала года, резюмируют в банке, жители региона приобрели таким образом транспортных средств на сумму 651,4 миллиона рублей.

Активнее всего белгородцы интересовались возможностью покупки новых автомобилей – доля таких договоров с начала года составила 55%. Традиционно одной из наиболее популярных марок остается Lada.

Стимулом для сохранения отрасли на фоне сложностей на автомобильном рынке и ухода ряда производителей стала господдержка.

- Интерес жителей к льготной программе к концу года возрос – только в ноябре более 40% одобренных автокредитных займов пришлось на господдержку. Считаю, что в декабре белгородцы продолжат активно приобретать автомобили, в том числе, с помощью заемных средств. Продление госпрограммы позволит и в перспективе сделать покупку машин доступной для большинства жителей региона, – отметил Виктор Кривошеев, управляющий банка в Белгородской области, вице-президент.

По оценке ВТБ, в четвертом квартале российские банки могут выдать более 175 миллиардов рублей по автокредитам. Драйверами спроса в последние месяцы года будут выступать льготная программа и общая корректировка цен на авторынке.