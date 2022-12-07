Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье7 декабря 2022 9:06

Более 164 тысяч белгородцев заболели ковидом

Тем временем за минувшие сутки 67 человек вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 106 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 106 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 54 человека заболели, а выздоровели – 67.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 022 пациента, выздоровели – 161 339, умерли – 2 322. Сейчас из 106 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных растет третий день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 4 декабря в нашем регионе заболели 55 человек, а выздоровели – 53. А 3 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 62 к 58.