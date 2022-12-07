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НовостиСпорт7 декабря 2022 8:00

Белгородский гимнаст Савелий Съедин завоевал семь медалей на всероссийском турнире

"Кубок губернатора Калужской области" разыграли в Обнинске
Алексей СЕРГУНИН
Савелий Съедин. Фото со страницы спортсмена в VK.

Савелий Съедин. Фото со страницы спортсмена в VK.

Настоящим героем минувших соревнований среди юниоров стал белгородец Савелий Съедин. Воспитанник Андрея Лангавого семь раз поднимался на пьедестал почета. Он завоевал золотые медали в дисциплинах «вольные упражнения», «конь», «перекладина», стал вторым в дисциплинах «многоборье», «опорный прыжок», «параллельные брусья» и финишировал третьим в дисциплине «кольца». Тренируется спортсмен в СШОР 3 им. ЗТР Б.В. Пилкина в Белгороде.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородские гимнасты завоевали девять медалей на первенстве ЦФО. Две трети из них – шесть - выиграл Савелий Съедин.