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НовостиОбщество7 декабря 2022 7:00

Белгородская область получит 49 машин скорой помощи

Губернатор рассказал о помощи федерального правительства
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас проходят оформление 29 автомобилей скорой помощи.

Сейчас проходят оформление 29 автомобилей скорой помощи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас проходят оформление 29 автомобилей скорой помощи. В ближайшее время они будут переданы медикам. Правительство РФ приняло решение, что в 2023 году в распоряжение Белгородской области передадут ещё 20 таких автомобилей.

- Я думаю, что никому рассказывать не надо, насколько важна быстрая и качественная возможность оказания медицинской помощи, своевременность и оперативность. Как раз для этого автомобили необходимы, - отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оказанная региону помощь позволит практически полностью ликвидировать потребность службы в машинах скорой помощи.