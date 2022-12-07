Белгородская область получит 49 машин скорой помощи

Сейчас проходят оформление 29 автомобилей скорой помощи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас проходят оформление 29 автомобилей скорой помощи. В ближайшее время они будут переданы медикам. Правительство РФ приняло решение, что в 2023 году в распоряжение Белгородской области передадут ещё 20 таких автомобилей.

- Я думаю, что никому рассказывать не надо, насколько важна быстрая и качественная возможность оказания медицинской помощи, своевременность и оперативность. Как раз для этого автомобили необходимы, - отметил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Оказанная региону помощь позволит практически полностью ликвидировать потребность службы в машинах скорой помощи.