Над белгородским селом Казначеевка система ПВО сбила ракету

Элетроснабжение восстановят до полуночи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила ракету над селом Казначеевка в Валуйском городском округе. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Наша система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Без света остаются 4 населенных пункта: частично села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка, - написал глава региона.

Вячеслав Гладков также отметил, что аварийные бригады уже приступили к переподключению на резервный источник питания. Все работы будут завершены до 24:00.