Губернатор показал ход строительства оборонительных сооружений в белгородском приграничье

Губернатор Белгородской области проверил, как идет строительство засечной черты. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области проверил, как идет строительство засечной черты и поделился фотографиями хода работ. По словам Вячеслава Гладкова, все дет в соответствии с графиком.

- Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идёт ход строительства засечной белгородской черты. Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком, - написал глава региона.

Напомним, в конце ноября стало известно, что государственной границе с Украиной в Белгородской области оборудуют засечную черту. Гладков регулярно проверяет, как строится защитная линия.