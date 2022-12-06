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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:16

Губернатор показал ход строительства оборонительных сооружений в белгородском приграничье

По словам Гладкова, работа идет по графику
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор Белгородской области проверил, как идет строительство засечной черты.

Губернатор Белгородской области проверил, как идет строительство засечной черты.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области проверил, как идет строительство засечной черты и поделился фотографиями хода работ. По словам Вячеслава Гладкова, все дет в соответствии с графиком.

- Проехал сегодня вместе с курирующим заместителем Владимиром Васильевичем Базаровым и проверил, как идёт ход строительства засечной белгородской черты. Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области. Работа идет в соответствии с утвержденным графиком, - написал глава региона.

Напомним, в конце ноября стало известно, что государственной границе с Украиной в Белгородской области оборудуют засечную черту. Гладков регулярно проверяет, как строится защитная линия.