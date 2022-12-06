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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 15:02

Белгородское село Бутырки попало под обстрел ВСУ 6 декабря

В четырех домах выбиты окна
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Под обстрел со стороны Украины попало село Бутырки Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Валуйском городском округе было обстреляно село Бутырки. Пострадавших нет. Есть повреждения в 4 частных домовладениях: выбиты окна и посечены заборы, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, на территории Белгородской области до 21 декабря продолжит действовать «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Решение принято исходя из оперативной обстановки в регионе.