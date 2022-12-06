В Белгородской области 7 декабря сохранится морозная погода

Ночью похолодает до -13 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации белгородских синоптиков, в среду, 7 декабря, на территории области сохранится переменная облачность. По-прежнему не ожидается никаких осадков. Морозы пока не отступают – температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов со знаком минус. Днем немногим теплее – 4-9 градусов мороза. Также днем возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В областном центре ночью 10-12 градусов мороза, днем от -4 до -6 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101", Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.