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НовостиОбщество6 декабря 2022 13:29

Мобилизованному белгородцу уже два месяца не могут выплатить пособие

Родственница военнослужащего обратилась за помощью к губернатору
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От региона всем призванным начисляются 100 тысяч рублей.

От региона всем призванным начисляются 100 тысяч рублей.

На прямой эфир к Вячеславу Гладкову обратилась родственница мобилизованного белгородца. Женщина сообщила, что соцзащита не выплачивает резервисту положенное денежное пособие уже два месяца. Причем сроки оплаты и результат решения проблемы постоянно переносят, просят позвонить «на следующей неделе».

Глава региона попросил указать ФИО мобилизованного родственника через его приемную, чтобы ускорить процесс решения проблемы.

Напомним, белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, положены региональные и федеральные выплаты. От региона всем призванным начисляются 100 тысяч рублей. Также каждому положены ежемесячные довольствия в размере не менее 195 тысяч по указу президента РФ.