В Белгороде ограничат движение на перекрестке Сумская – Чичерина

Движение транспорта в районе развязки прекратится уже сегодня, 6 декабря, с 22:30 до 23:20.

В Белгороде на пересечении улиц Сумская – Чичерина будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает мэрия областного центра. Неудобства связаны с тем, что на этой территории будут проводить работы по замеру уровня шума.

Движение транспорта в районе развязки прекратится уже сегодня, 6 декабря, с 22:30 до 23:20. Будет перекрыт участок по ул. Сумской и по ул. Чичерина – ул. Механизаторов.

В городской администрации приносят извинения за временные неудобства и советуют заранее выбирать пути объезда.