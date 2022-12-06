Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 12:27

В Белгородской области всем детям раздадут новогодние подарки

На закупку сладостей из областного бюджета выделили 63 млн рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира к Вячеславу Гладкову обратилась сотрудница МЧС и спросила, почему их детям не выдают новогодние подарки: «Всем детям выдают, а наши чем хуже?».

Глава Белгородской области предположил, что такая проблема могла возникнуть из-за отсутствия в ведомстве профсоюза. Губернатор пообещал, что ни один ребенок в этом году не останется без подарка.

- Я не в курсе, но могу предположить, что нет профсоюза, потому что обычно новогодними подарками занимаются они. Со своей стороны могу сказать, что у ваших детей подарки точно будут. В этом году вместе с главами муниципальных образований сделаем так, чтобы всем детям подарки раздали. Ваши дети точно будут с подарками, - ответил Гладков.