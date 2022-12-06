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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 11:06

Белгородские спасатели вывели женщину из горящей квартиры

Пострадавшая не могла самостоятельно покинуть помещение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В горящей квартире огнеборцы обнаружили и спасли женщину 1979 года рождения.

В горящей квартире огнеборцы обнаружили и спасли женщину 1979 года рождения.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки, по оперативной информации, на территории Белгородской области произошло 11 пожаров. В одном из них огнеборцы спасли женщину.

Сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже пятиэтажки в Губкине поступило в диспетчерскую службу 6 декабря в 03 часа 06 минут. О происшествии заявили соседи из дома напротив.

К месту вызова прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 8, № 9, № 42 и № 57. На месте происшествия огнеборцы увидели, как из окон однокомнатной квартиры вырываются языки пламени. Не теряя ни минуты, пожарные приступили к разведке помещений и ликвидации пожара. В горящей квартире они обнаружили и спасли женщину 1979 года рождения, которая не смогла самостоятельно покинуть помещение.

Огонь полностью уничтожил комнату. По предварительным данным, причиной пожара мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Возгорание было ликвидировано в 3 часа 27 минут.