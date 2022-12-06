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НовостиОбщество6 декабря 2022 10:30

После обстрела белгородка несколько дней живет в доме без окон

Жительница села Красное рассказала губернатору, что мерзнет с ребенком
Наталия ИЛЮШНИКОВА
К жительнице Красного уже приезжали замерщики, чтобы установить новые окна.

К жительнице Красного уже приезжали замерщики, чтобы установить новые окна.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

На прямой эфир к главе Белгородской области обратилась жительница села Красное. По словам женщины, после очередного обстрела в ее доме выбило окна. Помочь белгородке и ее ребенку некому, она мать-одиночка. Они с сыном уже несколько дней мерзнут в доме без окон.

Женщина спросила, кто восстановит эти разрушения, куда прятать ребенка, когда в доме нет окон из-за обстрелов и почему власти не приезжают в ее село, когда другие населенные пункты они посещают.

Вячеслав Гладков ответил, что к жительнице Красного уже приезжали замерщики, чтобы установить новые окна.

- Никто никого не бросает. Не могу сказать, что каждый день в Муром приезжаем. Это неправда. Вчера был, да. К сожалению, есть большое количество сел, которые одновременно подвергаются обстрелам. Не переживайте, мы восстанавливаем, - сказал губернатор.