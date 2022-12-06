Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:49

За сутки белгородские автоинспекторы выявили 610 нарушений ПДД

От управления отстранили 17 нетрезвых водителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам.

Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 610 нарушений ПДД. Полицейские отстранили от управления 17 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 4 ранее лишенный права управления.

Как и раньше, отдельное внимание уделяется профилактике наездов на пешеходов. Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 107 материалов.

К ответственности привлечено 26 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. Было выявлено 6 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 86 водителей, управлявших технически неисправными транспортными средствами.