За сутки белгородские автоинспекторы выявили 610 нарушений ПДД

Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки в Белгородской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 610 нарушений ПДД. Полицейские отстранили от управления 17 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 4 ранее лишенный права управления.

Как и раньше, отдельное внимание уделяется профилактике наездов на пешеходов. Составлено 60 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 107 материалов.

К ответственности привлечено 26 водителей, нарушивших правила перевозки несовершеннолетних. Было выявлено 6 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 86 водителей, управлявших технически неисправными транспортными средствами.