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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:46

В Белгородской области с начала года приобрели жилье для 42 семей с детьми-инвалидами

До конца декабря в планах покупка еще 20 помещений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В восьми муниципалитетах программа выполнена на 100%.

В восьми муниципалитетах программа выполнена на 100%.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В этом году в Белгородской области по поручению губернатора стартовала программа по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов и нуждающихся в жилье. Она рассчитана на 3 года. Уже закуплены помещения для 42 семей региона. Из них 24 на первичном рынке, 18 – на вторичном. Еще 20 помещений закупят до конца года. Норма предоставления жилплощади – 18 квадратов на человека.

В Белгородском, Вейделевском, Волоконовском, Ракитянском, Чернянском районах, а также Алексеевском, Губкинском и Новооскольском городских округах план текущего года выполнен на 100%.

Всего в 2022 году в 16 муниципалитетах региона планируется обеспечить жильем 62 семьи с детьми-инвалидами. На эти цели в региональном бюджете заложено порядка 330 млн рублей, еще около 23 млн выделено из муниципальных бюджетов.